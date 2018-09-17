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Роуз Макгоуэн снова комментирует секс-скандал и… ходит босиком
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Роуз Макгоуэн снова комментирует секс-скандал и… ходит босиком 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Вчера прошел показ Nicholas Kirkwood в рамках Недели моды в Лондоне. Его главной звездой была Роуз Макгоуэн (45), которая год назад стала первой, кто обвинил Харви Вайнштейна (66) в насилии.
На подиуме актриса появилась в белоснежном комбинезоне с капюшоном и… босиком. В руках у нее была одна туфля. Сам дизайнер за кулисами шоу описал моделей как «символ неповиновения», которые используют обувь «как средство самовыражения». Видимо, Роуз решила отличиться больше остальных.
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Кстати, звезда до начала показа прокомментировала обсуждаемый до сих пор секс-скандал: «Все очень поменялось, все не так запущено, как раньше, но мы все еще ходим по острию ножа. Мы должны начать новую борьбу».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/rouz-makgouen-snova-kommentiruet-seks-skandal-i-hodit-bosikom/
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