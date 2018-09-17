Помолвочные кольца, которым все вокруг просто обзавидуются 

Ирина Щапова, журналист, феминистка и неугомонный шопоголик
Помолвочные кольца никогда не были такими разнообразными по дизайну, как сейчас. И самому моменту помолвки нынче уделяют гораздо больше внимания, чем раньше, — это то волшебное волнующее событие, которое хочется запечатлеть в памяти (ну и в инстаграме заодно!). И его главный символ в том числе. Свое обручальное кольцо многие невесты хотят видеть традиционным и лаконичным, а вот на помолвочных украшениях как раз позволительно оторваться и помечтать о таком, при виде которого захочется воскликнуть «Wow!» и восторженно замереть в восхищении. Мы рискнули собрать в этой подборке помолвочные кольца именно с таким умопомрачительным эффектом. А вам судить, получилось у нас или нет!
Помолвочное кольцо с изумрудом и бриллиантами
Изумруд — один из самых популярных драгоценных камней для торжественных случаев, а еще любимый камень Клеопатры, Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди.
Помолвочное кольцо «Бриллианты Костромы», желтое золото, изумруд, бриллианты (заказать)
Помолвочное кольцо с бриллиантами из желтого и белого золота
Желтое золото для украшений вошло в моду много веков назад, а белое — совсем недавно. Именно поэтому первое всегда создает эффект старины, как будто украшение изготовлено не вчера, а еще в прошлом веке принадлежало сокровищнице вашей мамы или бабушки.
Помолвочное кольцо «Три О Профит», желтое и белое золото, бриллианты (заказать)
Помолвочное кольцо с 95 бриллиантами
Современность и классика соединяются в мягком свечении из почти что сотни бриллиантов. Нам очень нравится оригинальный дизайн, в котором драгоценные камни буквально закручены вокруг центра кольца.
Помолвочное кольцо SL, розовое золото, бриллианты (заказать)
Помолвочное кольцо с одним бриллиантом
По голливудским традициям помолвочное кольцо должно содержать в себе крупный бриллиант и… ничего больше. Ах да, и камень обязательно должен быть виден на расстоянии!
Помолвочное кольцо SL, белое золото, бриллиант (заказать)
Помолвочное кольцо с сапфиром и бриллиантами
Королевский внешний вид этого кольца подталкивает нас сказать «да» без всяких там раздумий. Вместо последних лучше просто восхититься красотой центрального сапфира — темно-синего, как летние ночи.
Помолвочное кольцо «Бриллианты Костромы», белое золото, сапфир, бриллианты (заказать)
Помолвочное кольцо с изумрудом и бриллиантами
Мечтаете о помолвочном кольце как у звезды? Тогда вот вам украшение-подсказка — такое же по форме и дизайну кольцо носят Ирина Шейк и Зои Салдана.
Помолвочное кольцо «Бриллианты Костромы», желтое золото, изумруд, бриллианты (заказать)
Помолвочное кольцо с гранатом и бриллиантами
Дух захватывает только от одного взгляда на это кольцо, и завидовать уж точно есть чему: пирамидальную композицию из прозрачных и коньячных бриллиантов горделиво венчает красный гранат.
Помолвочное кольцо SL, розовое золото, гранат, бриллианты (заказать)
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