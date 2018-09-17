Помолвочные кольца, которым все вокруг просто обзавидуются

Помолвочные кольца никогда не были такими разнообразными по дизайну, как сейчас. И самому моменту помолвки нынче уделяют гораздо больше внимания, чем раньше, — это то волшебное волнующее событие, которое хочется запечатлеть в памяти (ну и в инстаграме заодно!). И его главный символ в том числе. Свое обручальное кольцо многие невесты хотят видеть традиционным и лаконичным, а вот на помолвочных украшениях как раз позволительно оторваться и помечтать о таком, при виде которого захочется воскликнуть «Wow!» и восторженно замереть в восхищении. Мы рискнули собрать в этой подборке помолвочные кольца именно с таким умопомрачительным эффектом. А вам судить, получилось у нас или нет!

Помолвочное кольцо с изумрудом и бриллиантами

Жаклин Кеннеди. Изумруд — один из самых популярных драгоценных камней для торжественных случаев, а еще любимый камень Клеопатры, Элизабет Тейлор

Помолвочное кольцо «Бриллианты Костромы», желтое золото, изумруд, бриллианты (заказать)

Помолвочное кольцо с бриллиантами из желтого и белого золота

Желтое золото для украшений вошло в моду много веков назад, а белое — совсем недавно. Именно поэтому первое всегда создает эффект старины, как будто украшение изготовлено не вчера, а еще в прошлом веке принадлежало сокровищнице вашей мамы или бабушки.

Помолвочное кольцо «Три О Профит», желтое и белое золото, бриллианты (заказать)

Помолвочное кольцо с 95 бриллиантами

Современность и классика соединяются в мягком свечении из почти что сотни бриллиантов. Нам очень нравится оригинальный дизайн, в котором драгоценные камни буквально закручены вокруг центра кольца.

Помолвочное кольцо SL, розовое золото, бриллианты (заказать)

Помолвочное кольцо с одним бриллиантом

По голливудским традициям помолвочное кольцо должно содержать в себе крупный бриллиант и… ничего больше. Ах да, и камень обязательно должен быть виден на расстоянии!

Помолвочное кольцо SL, белое золото, бриллиант (заказать)

Помолвочное кольцо с сапфиром и бриллиантами

Королевский внешний вид этого кольца подталкивает нас сказать «да» без всяких там раздумий. Вместо последних лучше просто восхититься красотой центрального сапфира — темно-синего, как летние ночи.

Помолвочное кольцо «Бриллианты Костромы», белое золото, сапфир, бриллианты (заказать)

Помолвочное кольцо с изумрудом и бриллиантами

Зои Салдана. Мечтаете о помолвочном кольце как у звезды? Тогда вот вам украшение-подсказка — такое же по форме и дизайну кольцо носят Ирина Шейк

Помолвочное кольцо «Бриллианты Костромы», желтое золото, изумруд, бриллианты (заказать)

Помолвочное кольцо с гранатом и бриллиантами

Дух захватывает только от одного взгляда на это кольцо, и завидовать уж точно есть чему: пирамидальную композицию из прозрачных и коньячных бриллиантов горделиво венчает красный гранат.

Помолвочное кольцо SL, розовое золото, гранат, бриллианты (заказать)

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите