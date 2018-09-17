Stockmann тестирует продажи гендерно нейтральной одежды

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В универмаге Stockmann в Хельсинки появился новый отдел — One Way, в котором представлены гендерно нейтральные модели от известных брендов, включая Calvin Klein, Kenzo, Burberry, Acne Studios, Marimekko, Makia, R-Collection, Dr.Martens. Отдел занял целый этаж — между этажом с одеждой для женщин и этажом с одеждой для мужчин, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение компании.

Директор Stockmann по работе с клиентами Анна Салми отметила, что ритейлер хочет вдохновить покупателей на то, чтобы они забыли о правилах и границах и делали покупки без всяких предубеждений. One Way уже в нынешнем году «разорвет привычные границы выбора одежды», считают в компании.

Новое направление получило широкую поддержку индустрии моды. Стали появляться соответствующие коллекции у H&M, Zara, Burberry, Alexander Wang, Marc Jacobs, Tom Ford, Gucci, Louis Vuitton и др. Более того, появились бренды, которые специализируются на гендерно нейтральных моделях одежды, например 69 Worldwide, Wildfang, Phluid Project, Telfar и другие.

Такой шопинг впервые опробовал британский универсальный магазин Selfridges, предоставив покупателям возможность выбирать одежду «без ограничений и стереотипов». В рамках проекта, который продолжался три месяца, сразу три этажа оформили в нейтральных тонах, разместив товары в одинаковых не выделяющихся коробках и на стандартных стеллажах без разделения на мужскую и женскую одежду.

Затем в других магазинах стали появляться небольшие отделы или маленькие магазины, специализирующиеся на гендерно нейтральной моде. Некоторые крупные торговые сети время от времени устраивали акции, связанные с этой тенденцией.

Аналитическая компания NPD в своем прогнозе назвала этот тренд одним из самых значительных на рынке. За ним стоит желание молодежи противостоять устоявшимся нормам и уверенность в том, что и в сфере потребительских товаров нельзя ограничиваться стереотипами. Аналитики NPD советовали ритейлерам и производителям по-новому взглянуть на потребителей, учитывая все их разнообразие вкусов.