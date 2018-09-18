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Неповторимая: Пенелопа Крус в потрясающем изумрудном платье Ralph & Russo
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Неповторимая: Пенелопа Крус в потрясающем изумрудном платье Ralph & Russo 

Grazia + ещё 2 35 минут назад
Фото: Grazia
Пенелопа Крус стала гостьей презентации фильма о Пабло Эскобаре. Для светского выхода актриса выбрала невероятное изумрудное атласное платье Ralph & Russo. Этот роскошный образ 44-летней актрисе помогла подобрать стилист Кристина Эрлич, среди клиентов которой числятся модницы Прянка Чопра, Аманда Сайфред и Анна Кендрик.
Асимметричную модель с одном плечом и высоким разрезом на подоле Пенелопа дополнила изящными серебряными босоножками на высокой шпильке. Из украшений звезда добавила к наряду лишь крупные позолоченные серьги.
А идеальным завершением образа стал роскошный бьюти-look актрисы: макияж в естественных тонах с акцентом на глаза и локоны с «голливудской волной».
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