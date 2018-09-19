Пенелопа Крус приехала на кинопоказ в шикарном изумрудном платье

Знаменитая голливудская актриса Пенелопа Крус появилась в Лос-Анджелесе на премьерном показе картины «Эскобар» в сногсшибательном образе. 44-летняя кинодива вышла к репортерам и собравшимся у фотоколла зрителям в элегантном изумрудном платье, подчеркнувшем все достоинства ее великолепной фигуры.

Популярная голливудская актриса Пенелопа Крус является настоящим примером для многих женщин по всему свету, ведь в свои 44 года она выглядит просто невероятно. Стройная и подтянутая фигура, шикарные длинные волосы и сияющая кожа. А новый публичный выход актрисы в очередной раз подтвердил — женщина может быть желанной в любом возрасте.

На закрытом премьерном показе картины «Эскобар», который состоялся накануне в Лос-Анджелесе, Пенелопа появилась под руку со своим мужем и партнером по съемочной площадке Хавьером Бордемом. Для светского выхода актриса выбрала асимметричное изумрудное платье от Ralph & Russo. Откровенное и в то же время скромное одеяние Пенелопы не могло не вызвать восхищения у ее поклонников, ведь оно так великолепно гармонировало с цветом ее кожи, придавая всему облику знаменитости некую загадочность. Завершила актриса свой лаконичный образ массивными золотыми серьгами и изящными босоножками на высоком каблуке.

Напомним, что в фильме «Эскобар», в котором Пенелопа сыграла главную женскую роль, а ее супруг выступил в роли ее партнера и главного действующего лица истории, рассказана подлинная история восхождения Пабло Эскобара. Этот человек известен во всем мире не только своими миллиардами, но и жестокими преступлениями. Но однажды во всемогущего наркобарона влюбляется обычная журналистка, чьи мемуары и положены в основу фильма испанского режиссера Фернандо Леона Де Араноа.