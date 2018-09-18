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Цифра дня: сколько часов шили платье Пенелопы Крус на «Эмми»?
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Цифра дня: сколько часов шили платье Пенелопы Крус на «Эмми»? 

Peopletalk + ещё 4 27 минут назад
Фото: Peopletalk
Во всем, что касается Chanel, мы консерваторы. Да, нам очень нравятся кампании бренда с Кристен Стюарт (28), но твидовые пиджаки и платья ей явно не идут. Другое дело — Пенелопа Крус (44). На «Эмми» актриса пришла в платье в пол Chanel Haute Couture, которое делали специально для нее.
Лиф и подол платья были вручную расшиты цветами из органзы, бусинами и перьями, и на все это ушло аж 300 часов! Но это того стоило — Крус однозначно попадает в список best dressed. Очень хороша!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/tsifra-dnya-skolko-chasov-shili-plate-penelopy-krus-na-emmi/
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