Цифра дня: сколько часов шили платье Пенелопы Крус на «Эмми»?

Во всем, что касается Chanel , мы консерваторы. Да, нам очень нравятся кампании бренда с Кристен Стюарт (28), но твидовые пиджаки и платья ей явно не идут. Другое дело — Пенелопа Крус (44). На «Эмми» актриса пришла в платье в пол Chanel Haute Couture, которое делали специально для нее.

Лиф и подол платья были вручную расшиты цветами из органзы, бусинами и перьями, и на все это ушло аж 300 часов! Но это того стоило — Крус однозначно попадает в список best dressed. Очень хороша!

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