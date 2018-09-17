Это фиаско: супермодель Лара Стоун оделась как провинциалка

34-летнюю звезду подиумов в «учительском» платье было просто не узнать.

Лару Стоун уже больше десяти лет называют королевой мировых подиумов. Несмотря на уже приличный для модельного мира возраст она продолжает участвовать в показах и модных фотосессиях. Чувственная, яркая, необычная — такой привыкли видеть Лару миллионы поклонников по всему миру.

Но на Лондонской Неделе моды признанную красавицу было просто не узнать. На показ коллекции Виктории Бекхэм Стоун выглядела, мягко говоря, не лучшим образом.

Трикотажный костюм с длинной юбкой не слишком аппетитного цвета выглядел провинциально и старомодно. К тому же, благодаря широким плечам, он превратил фигуру девушки в прямоугольник. А под этот дизайнерский шедевр Лара умудрилась надеть еще и контрастного цвета белье, которое просвечивало сквозь кофту.

Добавьте к этому почти полное отсутствие макияжа и укладки — и поймете, почему Стоун в первых рядах показа даже не узнали фанаты.

Между прочим, часто бывает так, что, встретив звезду на улице, вы вполне можете ее не заметить, и пройти мимо. За пределами красной дорожки знаменитости нередко одеваются так, что кажется, они просто схватили первые попавшиеся вещи и быстро нацепили их на себя.

Но ведь Лара Стоун-то вышла не просто в магазин за продуктами, а пришла как почетная гостья на модное шоу. Более уместным здесь было бы одно из ее любимых черных мини-платьев или необычных вечерних нарядов. Ведь на самом деле супермодель умеет одеваться так, чтобы привлечь к себе восхищенные взгляды публики. В доказательство этому мы собрали самые шикарные образы Лары за последнее время.

Больше фото — по стрелке.

Лучшие и худшие наряды звезд: модные итоги недели

Читайте также: