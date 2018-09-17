Выбор стилиста: 5 главных трендов этой осени

Безусловно, количество модных вещей в жизни каждой девушки — своё. Кто-то отлично себя чувствует, ограничившись одной модной сумкой, а кому-то и папиных кроссовок в тандеме с вечерним платьем маловато будет. Поэтому предлагаю познакомиться с самыми носибельными в повседневной жизни трендами этой осени. Я выделила пять.

Костюм в клетку

Клетка в этом сезоне, в принципе, правит бал. Монохромная, цветная, крупная, мелкая — любая. Высший пилотаж — сочетание клетки разных цветов. Знаю, что многим набили оскомину жакеты в мелкую гусиную лапку, которые модницы носили в прошлом году поверх ВСЕГО. Поэтому цветная клетка — отличная альтернатива. А если ещё и в комплекте с брюками, то прибавляйте себе еще несколько модных баллов. Кстати, такой костюм — это не обязательно про офис. Выбирайте прямой полуприлегающий крой и носите с лоферами, кроссовками или грубыми ботинками, как повседневную базовую одежду.

Леопард

Времена, когда одежду с леопардовым принтом было принято считать вульгарной и неприличной, канули в Лету. Приручить этого зверя удается не всем, но те, кто умеют носить animal-принты, достойны аплодисментов. Самые смелые выбирают верхнюю одежду со звериным принтом и носят её так, как будто она просто чёрная. То есть — с чем угодно! А самые креативные — берут немного «леопарда», например, в аксессуарах, и смешивают его с вышеупомянутой клеткой.

Платье асимметричного кроя

Это женственность в современном прочтении, поэтому дополняем такие платья ugly sneakers, армейскими ботинками, сапогами до колена, необычными сумочками и модными узкими очками.

Брюки с защипами

На последней неделе моды все уважающие себя fashionistas дружно подметали улицы своими широкими брюками. Этой осенью мы к ним присоединимся. Широкие, из струящейся ткани, цветные или в клетку — какие выберете вы?

Ремень для сумки

Этот тренд перешел из прошлого и позапрошлого сезонов. Как по мне — это идеальный способ обновить любимую сумку, не покупая новую. Кстати, если в прошлом сезоне, классные ремни были только у люксовых брендов, то сейчас можно найти много всего интересного и в масс-маркет. С декором можно не мелочиться. Выбирайте самый нарядный: бусины, бахрома, мех, цвет, любая интересная фактура — или всё вместе сразу.