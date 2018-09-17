Ещё
Выбор стилиста: 5 главных трендов этой осени
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выбор стилиста: 5 главных трендов этой осени 

SNCmedia.ru 17 минут назад
Фото: depositphotos.com
Безусловно, количество модных вещей в жизни каждой девушки — своё. Кто-то отлично себя чувствует, ограничившись одной модной сумкой, а кому-то и папиных кроссовок в тандеме с вечерним платьем маловато будет. Поэтому предлагаю познакомиться с самыми носибельными в повседневной жизни трендами этой осени. Я выделила пять.

Костюм в клетку

Клетка в этом сезоне, в принципе, правит бал. Монохромная, цветная, крупная, мелкая — любая. Высший пилотаж — сочетание клетки разных цветов. Знаю, что многим набили оскомину жакеты в мелкую гусиную лапку, которые модницы носили в прошлом году поверх ВСЕГО. Поэтому цветная клетка — отличная альтернатива. А если ещё и в комплекте с брюками, то прибавляйте себе еще несколько модных баллов. Кстати, такой костюм — это не обязательно про офис. Выбирайте прямой полуприлегающий крой и носите с лоферами, кроссовками или грубыми ботинками, как повседневную базовую одежду.

Леопард

Времена, когда одежду с леопардовым принтом было принято считать вульгарной и неприличной, канули в Лету. Приручить этого зверя удается не всем, но те, кто умеют носить animal-принты, достойны аплодисментов. Самые смелые выбирают верхнюю одежду со звериным принтом и носят её так, как будто она просто чёрная. То есть — с чем угодно! А самые креативные — берут немного «леопарда», например, в аксессуарах, и смешивают его с вышеупомянутой клеткой.

Платье асимметричного кроя

Это женственность в современном прочтении, поэтому дополняем такие платья ugly sneakers, армейскими ботинками, сапогами до колена, необычными сумочками и модными узкими очками.

Брюки с защипами

На последней неделе моды все уважающие себя fashionistas дружно подметали улицы своими широкими брюками. Этой осенью мы к ним присоединимся. Широкие, из струящейся ткани, цветные или в клетку — какие выберете вы?

Ремень для сумки

Этот тренд перешел из прошлого и позапрошлого сезонов. Как по мне — это идеальный способ обновить любимую сумку, не покупая новую. Кстати, если в прошлом сезоне, классные ремни были только у люксовых брендов, то сейчас можно найти много всего интересного и в масс-маркет. С декором можно не мелочиться. Выбирайте самый нарядный: бусины, бахрома, мех, цвет, любая интересная фактура — или всё вместе сразу.
SNCmedia.ru: последние новости
5 простых способов, как разнообразить свой осенний гардероб Лучшие образы Недели моды в Нью-Йорке S/S19: день 6 Звездный тренд: самые модные неоновые цвета сезона
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мечтала выйти замуж и купить жилье, но потеряла все23
Дочь Волочковой пошла по стопам матери25
Глюкоза поразила фанатов откровенным фото46
Звезда «Ворониных» рассказала о разводе3
«Его бесит, что я живу в его доме, ем за его счет»57
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
00:35
«У нас все серьезно»: у Бони новый миллиардер
Звёзды
04:23
Звезды, которые никак не могут постареть
Звёзды Красота
04:47
Что стало с темненькой из ABBA
Звёзды
05:53
Чем опасны осенние арбузы
Еда
01:00
Гагарина призналась, что справляется без нянь
Звёзды
03:55
Борисова показала жуткие синяки после пластики
Звёзды
01:00
Темникова раскрыла свои секреты
Звёзды
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение