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Самый яркий лук от Джастина Бибера!
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Самый яркий лук от Джастина Бибера! 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
У Джастина Бибера (Justin Bieber) не раз были смелые выходы в свет. Он то появится на улице в одних трусах, которые он, конечно же, называл шортами, то эти же шорты надевал поверх джинсов. Но вчерашний лук наверняка станет самым ярким в коллекции Бибера. Для похода за кофе со своей невестой, моделью Хейли Болдуин (Hailey Baldwin), певец выбрал пёстрый спортивный костюм, принт которого был похож на размытую акварель. Цвета костюма переходили из лавандового в бордовый, затем в оливковый, зелёный, где-то цвета смешались — настоящее буйство красок. Но, стоит отметить, выглядело это эффектно! Самое интересное, поклонники Джастина сначала не узнали, ведь он надел капюшон, и убрал руки в карманы — все скрывало его личность. А позже, когда прохожие все-таки поняли, что за «яркий человек» рядом с ними, в шутку сказали, что от одного взгляда на него, режет глаз. Но Бибер не обиделся, наверняка он старался выглядеть эффектно для любимой Хейли. В этот день, между прочим, у них было романтичное свидание, только вот непонятно, как у мужа и жены или ещё пока просто возлюбленных? Поскольку на пальце девушке было только одно кольцо — помолвочное, до свадьбы дело еще, видимо, не дошло. Ксати, сама Хейли в этот раз решила остаться в тени, выбрав темный лук.
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