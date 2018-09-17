Simone Rocha представили коллекцию весна/лето 2019

В рамках Недели моды в Лондоне Simone Rocha представили коллекцию весна/лето 2019. Мероприятие проходило в неоклассическом особняке Ланкастер — Хаус в Вестминстере. В дефиле приняли участие Крис Грикайте, Фрэн Саммерс, Сарай Чой, Алина Болотина, Мануэла Санчез и Адут Акеш.

Симон Роша , основательница и креативный директор бренда, относится к тому числу дизайнеров, на коллекции которых общепризнанные тенденции и повестка дня не оказывают ровным счетом никакого влияния. Так, работая над новым сезоном дизайнер вдохновлялась двумя историческими эпохами.

Первым ориентиром для нее стала эстетика традиционных китайских костюмов 16 — го века. Выбор этот был связан с азиатскими корнями дизайнер: несмотря на то, что Симон родилась и выросла в Ирландии, ее отец, Джон Роша, родом из Гонконга. В весенне-летней коллекции это восточное направление нашло воплощение в пелеринах, сложноскроенных костюмах и платьях, дополненных широкополыми шляпами с вуалями, а также в принтах с изображениями портретов фавориток правителей династии Тан. Вольная интерпретация тренчей, из похожей на бумагу тафты белого цвета, также имела историко — мифологическую основу, связанную с китайским праздником Цинмин, в который принято поминать усопших.

Вторым источником вдохновения для дизайнера стала Викторианская Англия, чья мрачная и драматичная атмосфера не первый раз появляется в коллекциях Simone Rocha. Так, в новом сезоне поклонники Simone Rocha найдут все знаковые элементы марки — платья-баллоны, рукава — фонарики, отложные воротнички, многослойный тюль, гобеленовые ткани, кружево и вышивка, отсылающие к вечерним костюмам британских аристократок прошлого.