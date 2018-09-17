Ещё
Simone Rocha представили коллекцию весна/лето 2019
Далее:
Читайте также:
Ещё

Simone Rocha представили коллекцию весна/лето 2019 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
В рамках Недели моды в Лондоне Simone Rocha представили коллекцию весна/лето 2019. Мероприятие проходило в неоклассическом особняке Ланкастер — Хаус в Вестминстере. В дефиле приняли участие Крис Грикайте, Фрэн Саммерс, Сарай Чой, Алина Болотина, Мануэла Санчез и Адут Акеш.
Симон Роша, основательница и креативный директор бренда, относится к тому числу дизайнеров, на коллекции которых общепризнанные тенденции и повестка дня не оказывают ровным счетом никакого влияния. Так, работая над новым сезоном дизайнер вдохновлялась двумя историческими эпохами.
Первым ориентиром для нее стала эстетика традиционных китайских костюмов 16 — го века. Выбор этот был связан с азиатскими корнями дизайнер: несмотря на то, что Симон родилась и выросла в Ирландии, ее отец, Джон Роша, родом из Гонконга. В весенне-летней коллекции это восточное направление нашло воплощение в пелеринах, сложноскроенных костюмах и платьях, дополненных широкополыми шляпами с вуалями, а также в принтах с изображениями портретов фавориток правителей династии Тан. Вольная интерпретация тренчей, из похожей на бумагу тафты белого цвета, также имела историко — мифологическую основу, связанную с китайским праздником Цинмин, в который принято поминать усопших.
Вторым источником вдохновения для дизайнера стала Викторианская Англия, чья мрачная и драматичная атмосфера не первый раз появляется в коллекциях Simone Rocha. Так, в новом сезоне поклонники Simone Rocha найдут все знаковые элементы марки — платья-баллоны, рукава — фонарики, отложные воротнички, многослойный тюль, гобеленовые ткани, кружево и вышивка, отсылающие к вечерним костюмам британских аристократок прошлого.
Fancy Journal: последние новости
ALEXACHUNG представили коллекцию весна/лето 2019 J.W. Anderson представили коллекцию весна/лето 2019 Mansur Gavriel представили коллекцию осень-зима 2018/19
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глюкоза поразила фанатов откровенным фото57
«Всем хотелось затащить меня в постель»4
Дочь Волочковой пошла по стопам матери36
Звезды, которых не узнать после набора веса9
«Его бесит, что я живу в его доме, ем за его счет»74
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
00:35
«У нас все серьезно»: у Бони новый миллиардер
Звёзды
03:49
Актрисы, которых обожают не за внешность
Звёзды Красота
11:05
Этих звезд сегодня не узнать
Звёзды
04:23
Звезды, которые никак не могут постареть
Звёзды
04:47
Что стало с темненькой из ABBA
Звёзды
05:53
Чем опасны осенние арбузы
Еда
01:00
Гагарина призналась, что справляется без нянь
Звёзды
03:55
Борисова показала жуткие синяки после пластики
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение