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J. W. Anderson представили коллекцию весна/лето 2019
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J. W. Anderson представили коллекцию весна/лето 2019 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
В рамках Недели моды в Лондоне состоялся показ J. W. Anderson, весна/лето 2019. В дефиле приняли участие Фрэн Саммерс, Алина Болотина, Хантер Шафер и Крис Грикайте.
Далекий от мысли следовать актуальными тенденциям и популярным трендам, Джонатан Андерсон, основатель и креативный директор бренда, в работе над новым сезоном вдохновлялся работами современного американского скульптора Линды Бенглис. Ее визитная карточка — восковая живопись и скульптуры, отлитые из латекса. В коллекции J. W. Anderson эта мягкость и гибкость форм вылилась в многослойные образы из шелка и хлопка — подвергшиеся деконструкции юбки-макси, ассиметричные платья, маскулинные рубашки и свободные пижамы.
Жокейская эстетика 1920-30-х гг. стала еще одним референсом, к которому обратился дизайнер — экспериментатор. Особенно ярко этот предмет интереса Андерсона углядывался в удлиненных пиджаках, стилизованных с короткими платьями, юбками и брюками — трубами, и в высоких сапогах, напоминающих обувь для верховой езды.
Отдельного упоминания заслуживают головные уборы, дополнявшие каждый образ показа. В качестве эффектного завершения аутфитов дизайнер использовал кожаные банданы, декорированные кольцами и цепочками на лбу.
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