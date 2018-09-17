J. W. Anderson представили коллекцию весна/лето 2019

В рамках Недели моды в Лондоне состоялся показ J. W. Anderson, весна/лето 2019. В дефиле приняли участие Фрэн Саммерс, Алина Болотина, Хантер Шафер и Крис Грикайте.

Далекий от мысли следовать актуальными тенденциям и популярным трендам, Джонатан Андерсон , основатель и креативный директор бренда, в работе над новым сезоном вдохновлялся работами современного американского скульптора Линды Бенглис. Ее визитная карточка — восковая живопись и скульптуры, отлитые из латекса. В коллекции J. W. Anderson эта мягкость и гибкость форм вылилась в многослойные образы из шелка и хлопка — подвергшиеся деконструкции юбки-макси, ассиметричные платья, маскулинные рубашки и свободные пижамы.

Жокейская эстетика 1920-30-х гг. стала еще одним референсом, к которому обратился дизайнер — экспериментатор. Особенно ярко этот предмет интереса Андерсона углядывался в удлиненных пиджаках, стилизованных с короткими платьями, юбками и брюками — трубами, и в высоких сапогах, напоминающих обувь для верховой езды.

Отдельного упоминания заслуживают головные уборы, дополнявшие каждый образ показа. В качестве эффектного завершения аутфитов дизайнер использовал кожаные банданы, декорированные кольцами и цепочками на лбу.