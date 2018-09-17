ALEXACHUNG представили коллекцию весна/лето 2019

Несмотря на то, что показ в истории бренда ALEXACHUNG стал в минувшую субботу первым, над коллекциями Алекса Чанг работает уже больше года (релиз дебютной линейки состоялся в мае 2017-го). По словам лондонской фэшиониста, неизменными источниками вдохновения для нее являются иконы британского стиля — Джейн Биркин, Хэвид Хокни, Лорен Хаттон и The Beatles. Отсюда — простые и комфортные фасоны в ретростиле.

В новом сезоне заявленной на старте эстетике Алекса не изменила. Коллекция, получившая название «Arrivals & Departures» («Прибытия и Отправления»), отсылает к одновременно будничной и волнительной атмосфере аэропортов. Сама Чанг, регулярно совершающая трансатлантические перелеты, не понаслышке знает, что это такое. Сам подиум был стилизован по ретро-аэропорт с деревянными ширмами, имитирующими залы ожидания. Дух космополитизма в весенне-летней линейке поддерживают легкие пижамы, шелковые комбинации и сарафаны, платья — рубашки и романтичные модели с оборками, «рабочие» комбинезоны, кожаные и замшевые тренчи, расслабленные брючные костюмы и «мужские» жилеты.