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ALEXACHUNG представили коллекцию весна/лето 2019
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ALEXACHUNG представили коллекцию весна/лето 2019 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
В рамках Недели моды в Лондоне, стартовавшей накануне, ALEXACHUNG представили коллекцию весна/лето 2019. Показанная линейка стала дебютной работой Алексы Чанг, британской it girl и основательницы бренда. Мероприятие проходило в Victoria House, неоклассическом особняке 1920-х годов, расположенном в квартале Блумсбери. Среди приглашенных были замечены Джессика Честейн, Бруклин Бэкхем, Эдвард Эннинфул, Стив Куган, Кьяра Ферраньи, Пикси Гелдоф и Дерек Бласберг. В дефиле приняли участие Адвоа Абоа и Эди Кэмпбелл.
Несмотря на то, что показ в истории бренда ALEXACHUNG стал в минувшую субботу первым, над коллекциями Алекса Чанг работает уже больше года (релиз дебютной линейки состоялся в мае 2017-го). По словам лондонской фэшиониста, неизменными источниками вдохновения для нее являются иконы британского стиля — Джейн Биркин, Хэвид Хокни, Лорен Хаттон и The Beatles. Отсюда — простые и комфортные фасоны в ретростиле.
В новом сезоне заявленной на старте эстетике Алекса не изменила. Коллекция, получившая название «Arrivals & Departures» («Прибытия и Отправления»), отсылает к одновременно будничной и волнительной атмосфере аэропортов. Сама Чанг, регулярно совершающая трансатлантические перелеты, не понаслышке знает, что это такое. Сам подиум был стилизован по ретро-аэропорт с деревянными ширмами, имитирующими залы ожидания. Дух космополитизма в весенне-летней линейке поддерживают легкие пижамы, шелковые комбинации и сарафаны, платья — рубашки и романтичные модели с оборками, «рабочие» комбинезоны, кожаные и замшевые тренчи, расслабленные брючные костюмы и «мужские» жилеты.
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