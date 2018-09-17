Gareth Pugh представил коллекцию весна/лето 2019

В рамках Недели моды в Лондоне Gareth Pugh представили коллекцию весна/лето 2019. Показ был посвящен Джуди Блейму, скончавшемуся в феврале этого года. Культовый стилист и дизайнер аксессуаров, за свою карьеру он успел поработать с Марком Джейкобсом , Кайли Миноуг, Джоном Гальяно и Боем Джорджем, принять участие в подготовке собственной персональной выставки в лондонском Институте современных искусств, а также стать близким другом и наставником Гарета Пью, основателя и креативного директора Gareth Pugh. Хореографию шоу ставил шведский танцовщик Бенджамин Милан, работавший в разное время с Мадонной и FKA twigs.

Работая над новым сезоном дизайнер продолжил создавать серии образов, которые выглядят как микс из мужских БДСМ — фантазий и апокалиптических антиутопий. Сам Пью на бэкстейдже показа придерживался другой точки зрения: «Сегодня мы чествуем общество аутсайдеров… ведь Лондон — это колыбель креативного экстремизма, место, где все может случиться».

Так, в весенне-летней коллекции вновь появились бандажные элементы, гипертрофированные плечи в стиле 1980-х и обтягивающие платья, дополненные гигантскими платформами, длинными перчатками и сетчатыми масками с латексными кляпами — все в черно-красной цветовой палитре. Более «реальные», применимые в повседневной жизни, предметы в коллекции тоже были. Широкие брюки, боди — кейпы и пальто — халаты при должной стилизации можно представить не только на сцене и красных дорожках.