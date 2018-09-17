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Древние монеты и украшения изъяли у «черного копателя» в Коломне
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Древние монеты и украшения изъяли у «черного копателя» в Коломне 

360tv.ru 1 час назад
Коллекцию из древних монет, украшений и различных предметов кузнечного искусства изъяли во время обыска у жителя Коломенского района. Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области, мужчина занимался нелегальными археологическими раскопками.
По оценке экспертов Института археологии РАН, все находки «черного копателя» представляют собой историческую и культурную ценность.
Против «черного копателя» возбудили уголовное дело по статье «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания».
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