Древние монеты и украшения изъяли у «черного копателя» в Коломне 

Коллекцию из древних монет, украшений и различных предметов кузнечного искусства изъяли во время обыска у жителя Коломенского района. Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области, мужчина занимался нелегальными археологическими раскопками.
По оценке экспертов Института археологии РАН, все находки «черного копателя» представляют собой историческую и культурную ценность.
Против «черного копателя» возбудили уголовное дело по статье «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания».