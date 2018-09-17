В Коломне у «черного копателя» изъяли коллекцию находок

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости . Правоохранители изъяли у «черного копателя» из подмосковной Коломны обширную археологическую коллекцию, среди экспонатов которой большое число монет, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ

"Пресечена преступная деятельность жителя Коломенского района Амосова М. А… В ходе обыска в его личном пользовании обнаружена обширная археологическая коллекция, которая, по оценке специалистов Института археологии Российской академии наук , представляет большую историческую и культурную ценность. Все вышеуказанное изъято сотрудниками полиции", — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном поиске и/или изъятии археологических предметов из мест залегания.

Согласно опубликованному ФСБ видео длительностью почти 4 минуты, правоохранителями была изъята большая коллекция монет, пуговицы, кольца, предметы утвари, а также другие археологические находки.