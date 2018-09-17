Ещё
В Коломне у «черного копателя» изъяли коллекцию находок
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Коломне у «черного копателя» изъяли коллекцию находок 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Правоохранители изъяли у «черного копателя» из подмосковной Коломны обширную археологическую коллекцию, среди экспонатов которой большое число монет, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
"Пресечена преступная деятельность жителя Коломенского района Амосова М. А… В ходе обыска в его личном пользовании обнаружена обширная археологическая коллекция, которая, по оценке специалистов Института археологии Российской академии наук, представляет большую историческую и культурную ценность. Все вышеуказанное изъято сотрудниками полиции", — говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном поиске и/или изъятии археологических предметов из мест залегания.
Согласно опубликованному ФСБ видео длительностью почти 4 минуты, правоохранителями была изъята большая коллекция монет, пуговицы, кольца, предметы утвари, а также другие археологические находки.
Последние новости
Озвучены последствия разрыва Украиной договора о дружбе с Россией Лондон отменил все правила в отношении России Как у России нашли бессовестные деньги
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меган Маркл навязали новый запрет1
Шокирующие факты о гигиене в Европе6
Дочь Волочковой пошла по стопам матери42
«Всем хотелось затащить меня в постель»67
Глюкоза поразила фанатов откровенным фото75
Видео
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
00:43
Меган Маркл навязали новый запрет
Звёзды
00:35
«У нас все серьезно»: у Бони новый миллиардер
Звёзды
03:49
Актрисы, которых обожают не за внешность
Звёзды Красота
11:05
Этих звезд сегодня не узнать
Звёзды
04:23
Звезды, которые никак не могут постареть
Звёзды
04:47
Что стало с темненькой из ABBA
Звёзды
05:53
Чем опасны осенние арбузы
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение