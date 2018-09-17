Лучшие образы на Неделе моды в Лондоне: Часть 1

ALEXACHUNG

Аэропорты и люди, волей-неволей оказавшиеся в замкнутом пространстве воздушной гавани, стали отправной точкой для дебютного шоу Алексы Чанг . Элегантные приталенные комбинезоны, гавайские рубашки, замшевые тренчи, брюки, спортивные костюмы и футболки, выполненные из практичных и комфортных тканей, — денима, шелка, бархата и хлопка. Элегантность коллекции сочеталась с простотой силуэтов и базовой палитрой оттенков. «Здесь (в аэропорте) ты как будто прощаешься с прошлым и отправляешься в будущее», — комментирует Алекса свой дебют, и хочется верить, что коллекция весна-лето 2019 станет той самой взлетной полосой, которая так манит всех путешествующих своей загадочностью и недоступностью.

JW Anderson

«Канонически женственную коллекцию» представил в рамках LFW самородок британской моды Джонатан Андерсон . Игра с пропорциями и фактурами, асимметричный крой и смелые сочетания, пропущенные через сито дизайнерского таланта классические каноны, выглядят свежо и ультрамодно. Богемный дух Джонатан Андерсон воссоздает с помощью блуз с объемными рукавами, платьев с длинной бахромой, черно-белых клетчатых костюмов, многослойной стилизации и пастельной гаммы — от белого до лимонно-желтого и нежно-голубого. Абсолютными маст-хевами следующего сезона станут украшенные брошью высокие сапоги красного и черного цветов, а также кеды на высокой платформе, созданные в коллаборации JW Anderson x Converse.

Ports 1961

Ports 1961 — пример интеллектуальной моды из Лондона, креативный директор которого — Наташа Кагалж — каждый сезон создает вещи в стиле casual без привязки к современным трендам и временным рамкам. Основная идея весенне-летней коллекции 2019 — легкость и невесомость, которые Кагалж передает с помощью техники макраме и длинной бахромы, ставшей основным элементом любого образа. Пятнистые платья, брючные костюмы, мужские сорочки, клетчатые рубашки и топы, дополненные объемные аксессуарами в виде бус, подвесок и массивных сумок-шоперов — пример расслабленного шика от канадского бренда Ports 1961.

Mary Katrantzou

Коллекцию-трибьют, наполненную знаковыми элементами и кодами дома Mary Katrantzou, — 3D принтами, диджитал-узорами, геометрическими орнаментами, арт-коллажами и россыпью цветов — представила Мэри Катранзу в рамках Недели моды в Лондоне. Идеально выверенные и отточенные по силуэту платья, галюциногенность в виде полосатых принтов и «марочная» отделка в сочетании с минималистичной обувью и практически полным отсутствием аксессуаров — в непростое для моды время великая сила искусства становится своеобразным триггером каждой коллекции Дома Mary Katrantzou.

Victoria Beckham