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Givenchy представили рождественскую коллекцию губных помад
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Givenchy представили рождественскую коллекцию губных помад 

Fancy Journal 41 минуту назад
Фото: Fancy Journal
Французский бренд Givenchy представил рождественскую коллекцию Holiday 2018 Red Collection. Коллекция представляет собой набор, в который вошли пять оттенков легендарной помады Le Rouge и пять лаков для ногтей.
С набором Givenchy Holiday 2018 Red Collection можно создать образ, подходящий под любой сезон. Цвета подобраны таким образом, что их можно с легкостью сочетать между собой. По словам представителей бренда, уникальный набор подойдет уверенным в себе женщинам, которые любят персонализировать макияж.
На данный момент, приобрести коллекцию можно только в магазинах США. В международную продажу Givenchy Holiday 2018 Red Collection поступит чуть позже.
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