Givenchy представили рождественскую коллекцию губных помад

Французский бренд Givenchy представил рождественскую коллекцию Holiday 2018 Red Collection. Коллекция представляет собой набор, в который вошли пять оттенков легендарной помады Le Rouge и пять лаков для ногтей.

С набором Givenchy Holiday 2018 Red Collection можно создать образ, подходящий под любой сезон. Цвета подобраны таким образом, что их можно с легкостью сочетать между собой. По словам представителей бренда, уникальный набор подойдет уверенным в себе женщинам, которые любят персонализировать макияж.

На данный момент, приобрести коллекцию можно только в магазинах США. В международную продажу Givenchy Holiday 2018 Red Collection поступит чуть позже.