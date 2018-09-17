Тест на знание моды: вы на стиле или мимо проходили?

Fashion Week Spring 2019 в самом разгаре, и мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знакомы с модной индустрией. Попробуйте ответить на наши вопросы — даже если ошибетесь, все равно узнаете много нового.

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