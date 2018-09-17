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Мужской костюм из прошлого вернулся в массовое производство
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Мужской костюм из прошлого вернулся в массовое производство 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Классический мужской костюм в тонкую полоску вновь обрел популярность. Об этом сообщает Independent.
По словам модных экспертов издания, первыми полосатый пиджак и брюки начали носить финансисты в 1980-х годах, а сегодня эта одежда ассоциируется с фильмами «Волк с Уолл-стрит» и «Американский психопат».
Во время кризиса в 2008 году мода на костюмы с полосатым принтом прошла. Однако 10 лет спустя на показах осень-зима 2018 дизайнеры вновь представили свои версии костюмов в тонкую светлую полоску. В их число вошли Александр Маккуин, Вирджил Абло и Алекс Муллинс.
Кроме того, костюмы появились у брендов Dolce & Gabbana, Cos и De Bonne Facture, а также у производителя масс-маркетовой одежды Topman.
Ранее в сентябре сообщалось, что популярные 20 лет назад брюки карго снова вернулись на подиум. На Неделе моды в Нью-Йорке бренды представили коллекции одежды на весну 2019. Среди тех, кто одел моделей в укороченные штаны с карманами, оказался итальянский дизайнер Прабал Гурунг. В его шоу участвовала американская топ-модель Белла Хадид, которая показала розовые неоновые карго и топ такого же цвета.
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