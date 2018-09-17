Не девушки, а вазы: пастельные цвета и полупрозрачные платья в новой весенне-летней коллекции Delpozo

Хмурая британская столица снова зацвела: показ Delpozo сезона весна-лето — 2019, проходивший в рамках Недели моды в Лондоне, наперекор всем законам природы вернул в хмурый мегаполис весну.

Нежность, легкость и непревзойденная женственность — вот три главных постулата, которых придерживается Модный дом Delpozo. Новая коллекция бренда не была исключением: на подиуме одна за другой появлялись модели в изящных платьях, которые были похожи на прекрасные цветки глицинии из райского сада.

Невинный белый, нежно-лиловый, прозрачно-голубой — креативный директор Жозеф Фонт в этот раз создал настоящее произведение искусства, от которого сложно оторвать восхищенный взгляд. Не девушки, а вазы — вдохновение дизайнер черпал у итальянского художника Фульвио Бьянкони, который работал в венецианской технике, создавая прекрасные творения из муранского стекла. Платья из новой коллекции — это аллюзия на знаменитую вазу fazoletto, благодаря которой Бьянкони прославился на весь мир. Хрупкие, полупрозрачные и элегантные модели, созданные по образу и подобию, сами стали настоящими арт-объектами.

Листай галерею и вдохновляйся весенними образами из новой коллекции!

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:Vogue.com