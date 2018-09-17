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«Одежда — одна из форм, куда мы можем перенести наше творчество»: художник Cozek о коллаборации КМ20 x Off-White
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«Одежда — одна из форм, куда мы можем перенести наше творчество»: художник Cozek о коллаборации КМ20 x Off-White 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Присмотритесь внимательнее: скоро эти худи с фотопринтами, сумки, украшенные граффити, велосипедки и аксессуары вы будете видеть на всех столичных модниках. Московский концепт-стор представил вторую коллаборацию с брендом Вирджила Абло, принты для которого создала московская арт-группа A. D. E. D. А главным вдохновением для коллекции Temporary стала инсталляция в виде храма Modern Architecture, которая находится в самом КМ20. «Считается, что чистые стены создают иллюзию порядка, поэтому любое творчество стирается с улиц почти сразу: наносишь ночью, а утром, когда все просыпаются, его уже нет. Мы всегда ищем новые способы взаимодействия с аудиторией, и одежда как раз одна из форм, куда мы можем перенести граффити. Получается некий теггинг людей: они сами транслируют наше искусство, когда носят эти вещи», — говорит один из участников арт-команды Cozek.
По его словам, Вирджила Абло заинтересовало стремление художников A. D. E. D к свободе и стиранию границ, ведь дизайнер сам вырос в среде, где граффити было основным способом самовыражения на улицах. «Я считаю, что нет смысла проводить грань между искусством и граффити. Разница лишь в том, что последнее создается не в галерейном пространстве или студии, а на улице. В традиционном искусстве не принимают тех, кто не получил, например, классическое образование, поэтому и возник стрит-арт как отдельный рынок, в котором могут участвовать все, кто не вписывается в старомодные системы. Но я не хочу относить себя к какому-то конкретному направлению: если ты художник, то остаешься им везде», — отмечает Cozek.
Капсула уже в продаже, и мы настоятельно рекомендуем поторопиться: многослойное платье с граффити всего одно, а футболки, брюки и лонгсливы тоже вряд ли задержатся на полках.
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