Асимметричные платья-рубашки с лондонских подиумов, которые можно носить уже сегодня

Классические платья-рубашки уже настолько полюбились приверженцам совершенно разных стилей, что не пропадают ни с подиумов, ни из магазинов. Но для следующих весны и лета дизайнеры решили немного разнообразить фасоны этой столь популярной вещи и сделали ее более необычной, свежей и неповторимой. Так, в исполнении Eudon Choi классическая модель получила большие карманы, широкий пояс, несколько разрезов на подоле и объемные рукава. Платье-рубашка Chalayan имеет крупный воротник и укороченные рукава, напоминающие крылья. Джонатан Андерсон добавил довольно простому варианту платья вырезы по бокам и сборку на поясе.

Нельзя сказать, что какие-нибудь особенные детали делают именно эти платья летними (разве что тонкие материалы). Поэтому нет причин, чтобы не начать искать похожие модели в магазинах уже сегодня. Платья-рубашки эффектно смотрятся с брюками (короткие варианты выполняют роль туник) и ботфортами. А ранней осенью для них нет лучше пары, чем классические лоферы и кожаная куртка.

Фото: IMAXTREE