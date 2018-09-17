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Рианна нарядилась в розовый с головы до ног, и ей очень идет!
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Рианна нарядилась в розовый с головы до ног, и ей очень идет! 

Grazia 33 минуты назад
Фото: Grazia
Рианна не перестает производить фурор: сначала своим шоу на нью-йоркской Неделе моды, затем на светских мероприятиях. На днях звезда пришла в эффектном платье на вечеринку в честь годовщины своей бьюти-линии Fenty Beauty в бутиках Sephora. Рири красовалась в ярко-розовом платье в пол Calvin Klein с высоким разрезом на подоле. Завершили образ туфли на шпильке в тон.
Но и это еще не все. Макияж певица сделала в розовых оттенках, накрасив яркой помадой губы, а также выбрав тени и румяна в тон образу. А чтобы оставить акцент на цвете, она не стала добавлять аксессуары и украшения. Идеально!
К слову, владелица одного из самых популярных косметических брендов в США в конце сентября проведет мастер-класс по макияжу. Рианна покажет, как создать идеальное лицо в стиле Fenty.
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