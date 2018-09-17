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Где взять заколку, как у Селены Гомес?
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Где взять заколку, как у Селены Гомес? 

Peopletalk 20 минут назад
Фото: Peopletalk
У Селены Гомес (26) почти всегда есть «говорящие» детали в луках, только чаще всего — это библия в руках или надписи на свитшотах, но на прошлой неделе она превзошла саму себя и затроллила Стефано Габбана (55), который назвал ее «страшной».
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Селена надела заколку с надписью Ugly, которую сделала для нее Эшли Уильямс. А вчера в Лондоне прошел показ новой коллекции Ashley Williams, на котором — кроме «страшной» — было еще очень много блестящих заколок с надписями: справедливость, женщина, страх, ангел, дьявол и т.д. Скоро узнаем, когда и где их можно будет купить, и обязательно тебе расскажем. В конце концов, это еще и очень крутой подарок.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/gde-vzyat-zakolku-kak-u-seleny-gomes/
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