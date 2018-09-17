Клык с бриллиантом и золотая челюсть: самые странные «зубные» украшения звезд

«Зубные» украшения (на отдельно взятый зуб или сразу на целую челюсть) не теряют популярности с начала 2000-х. И, конечно же, первопроходцами традиционно стали звездные модники и модницы. О том, какие «аксессуары» по душе знаменитостям, рассказывает Юлия Клоуда, руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile.ru.

Поп-дива еще в 90-е эпатировала поклонников, демонстрируя блестящий передний зуб и преподнося это как модный элемент костюма в скандальном клипе на песню Erotica.

С тех пор много воды утекло, и уже в 2013 году все та же Мадонна появилась с гриллзами — золотыми «решетками» на зубах. Поклонники покрутили пальцем у виска, «побузили» в комментариях к публикациям в соцсетях певицы и остыли, а чуть позже начался настоящий бум этих зубных украшений.

Кэти Перри

Пример Мадонны тут же подхватила Кэти Перри, надев гриллзы на вручение наград MTV. Украшение певицы покрывало все зубы и светилось разными цветами инкрустированных бриллиантов. Говорят, это украшение стоило миллион долларов и было заказано у знаменитого голливудского ювелира Пола Уолла . В сочетании с леопардовым платьем и соответствующим оскалом Кэти (гриллзы, в конце концов, нужно демонстрировать, иначе какой смысл?) вид был весьма и весьма провокационным. Видимо, Кэти полюбилось это украшение, и для клипа на песню Dark Horse она также выбрала аксессуаром гриллзы. Здесь она появилась в образе Клеопатры, а на зубах у нее были огромные камни.

Рианна заказала у знаменитого дантиста-ювелира из Парижа Долли Коэн уникальное украшение в виде автомата. Долли — очень дорогой мастер, работы которого не повторяются.

Каждому заказчику она придумывает отдельный дизайн, подходящий его стилю и форме зубов. Коэн отмечает, что вполне понимает популярность этого украшения, и сравнивает его с кольцами — такие кольца или серьги для зубов. Удивительно, если бы они в конце концов не вошли в моду. Впрочем, эти украшения не обязаны быть громоздкими. У той же Рианны была и аккуратная полоска между передними зубами, как бы подчеркивающая ту самую щербинку.

Кара, как и Рианна, заказывает ювелирку для зубов у Долли Коэн. Любимица Карла Лагерфельда и без того узнаваемая особа, но с именем на зубах уж точно не прогадаешь, кто перед тобой — простая девчушка или топ-модель.

На одной из недель мод в Париже певица продемонстрировала серебряные нижние зубы, красиво переливающиеся всеми цветами радуги. Делала их все та же Долли Коэн, что неудивительно, ведь Рита — подруга Кары Делевинь.

Эпатажная красотка, выросшая из миленькой Ханны Монтаны, просто не могла обойти стороной такой тренд, как украшения на зубы. Она заказала аж три пары «решеток» и носит их попеременно. Правда, надо сказать, при всем ее эпатаже гриллзы у певицы очень и очень аккуратные. То тоненькая полосочка из драгоценного металла с инкрустацией драгоценных камней, то небольшие клыки на нижних зубах…

Бейонсе

Металлическими клыками обзавелась и Бейонсе. Правда, только для клипа Bow Down. Миссис Картер выбрала легкую, невесомую модель и в очередной раз поразила поклонников чувством стиля и меры. Фанаты решили, что гриллзы Бейонсе — хоть сейчас на подиум. А она еще и умудрилась обойтись без фирменного оскала, присущего большинству обладателей этих украшений.

К слову, стоматологи не в восторге от таких «аксессуаров» и предупреждают, что сплошные накладки на зубы, коими частенько являются гриллзы, могут легко привести к кариесу, так что не забывай тщательно чистить не только зубы, но и украшения. А вот стразы совсем не опасны: от них нет никакого вреда зубам, а небольшие единичные пятна на эмали, не поддающиеся отбеливанию, вообще можно замаскировать с их помощью!