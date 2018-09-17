Архивные принты, плиссировка и теплые материалы в осенней коллекции H&M

Чтобы создать уютную и располагающую к осени одежду, иногда недостаточно использовать лишь приятные и теплые материалы. Рисунки тоже играют немаловажную роль. Поэтому H&M для своей новой коллекции решили обратиться к легендарной компании, которая вот уже 157 лет фокусируется на создании неповторимых принтов, — Morris & Co. Британский интерьерный бренд основал Уильям Моррис , один из самых влиятельных дизайнеров направления Arts & Crafts — то есть искусства и ремесел, — участники которого вручную разрабатывали и изготавливали предметы декоративно-прикладного искусства. А значит, в отличие от бездушных машин и станков, подходили к делу с душой и творчеством.

Несколько архивных паттернов легендарной компании вошли и в коллекцию H&M. Например, на романтичные платья, летящие юбки и шейные платки помещены рисунки в виде цветов, деревьев и сказочных существ. Есть также небольшой мешочек на цепочке с изображением листьев и бутонов, который подойдет к повседневному трикотажному комплекту и вечернему наряду из бархата. Принтованную рубашку шведский бренд надел на теплый свитер — это новое сочетание сейчас актуально и в стритстайле.

Если вам хочется составить образ, который подарит настроение для вечера у камина, то стоит немного подождать новую коллекцию H&M — она появится в магазинах и онлайн с 4 октября.