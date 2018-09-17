Уютные кардиганы, классические тренчи и платья с пэчворком Pringle of Scotland, которые пригодятся на годы вперед

Шотландский бренд специализируется на создании трикотажных вещей вне зависимости от сезонов. Меняются фасоны и принты, а вот материалы — довольно редко. Следующей весной и летом, например, Pringle of Scotland предлагают носить плотные кардиганы с огромными рисунками в виде цветов, которые захочется надеть уже с наступлением первых холодов. Трикотажные майки-туники тоже придутся кстати совсем скоро — когда на тонкие рубашки и блузки захочется надеть что-то согревающее, но не столь жаркое, как свитеры. Платья, выполненные в технике пэчворк, отлично сочетаются с разноцветными колготками, поэтому подойдут даже для зимы. В то время как другие бренды ищут новые фасоны и неожиданные сочетания, Pringle of Scotland остаются на страже несменной классики.