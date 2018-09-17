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Яркая осень: Рианна с синими тенями в новой фотосессии для глянца
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Яркая осень: Рианна с синими тенями в новой фотосессии для глянца 

Журнал ОК! 1 час назад
Буквально несколько минут назад Рианна опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте кадры из новой фотосессии ­­­— 30-летняя певица стала героиней cover story западного издания Allure.
Рианна в фотосессии Allure
Съемка была посвящена косметической линии Рианны Fenty Beauty, которая увидела свет чуть больше года назад. Косметика сразу полюбилась всем представительницам прекрасного пола, ведь основа была представлена аж в 40 оттенках. Темнокожие поклонницы артистки это особенно оценили.
Для продвижения своей линейки РиРи снялась с ярким мейк апом, который был сделан, конечно же, продукцией Fenty Beauty. На двух обложках звезда появится с синим карандашом для глаз и серебряными тенями. Кроме этого, Рианна попробовала на вкус глиттер и сделала новую прическу –небрежные косички.
Отметим, что в последнее время СМИ только и пестрят заголовками с именем Рианны. Сначала она всех шокировала перформансом на Неделе моды в Нью-Йорке, а потом восхитила «ангельским» нарядом на благотворительном балу Diamond Ball.
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