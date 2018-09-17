Дух девяностых и спортивный шик в юбилейной коллекции Versus Versace

В следующем году Versus Versace исполнится 30 лет. Именно поэтому весенне-летняя коллекция имеет особое значение для Донателлы. В нее дизайнер постаралась включить вещи, знаковые для молодежной линии фамильного модного Дома. Обращаясь к прошлому, она благодарит старшего брата, когда-то доверившего ей руководство молодым брендом. Это прослеживается и в надписях Gianni gave Donatella Versus 1989 на футболках, и в принтах в виде архивных рисунков. Но влияние нового времени на наряды Versus также отрицать нельзя: здесь есть и ультрамодные кроссовки-носки Versus Anatomia, и неоновые аксессуары, без которых сложно представить современную модницу, и джинсовые костюмы, и вещи в стиле спортшик, которые будут пользоваться особой популярностью следующим летом. Наследие марки органично сочетается с веяниями нового времени. Все вещи, представленные в коллекции, отлично подходят для городских будней, но при этом сохраняют дух бунтарства и сексуальные подтексты, которыми всегда славился Дом Versace.