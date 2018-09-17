Ещё
Дух девяностых и спортивный шик в юбилейной коллекции Versus Versace
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дух девяностых и спортивный шик в юбилейной коллекции Versus Versace 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
В следующем году Versus Versace исполнится 30 лет. Именно поэтому весенне-летняя коллекция имеет особое значение для Донателлы. В нее дизайнер постаралась включить вещи, знаковые для молодежной линии фамильного модного Дома. Обращаясь к прошлому, она благодарит старшего брата, когда-то доверившего ей руководство молодым брендом. Это прослеживается и в надписях Gianni gave Donatella Versus 1989 на футболках, и в принтах в виде архивных рисунков. Но влияние нового времени на наряды Versus также отрицать нельзя: здесь есть и ультрамодные кроссовки-носки Versus Anatomia, и неоновые аксессуары, без которых сложно представить современную модницу, и джинсовые костюмы, и вещи в стиле спортшик, которые будут пользоваться особой популярностью следующим летом. Наследие марки органично сочетается с веяниями нового времени. Все вещи, представленные в коллекции, отлично подходят для городских будней, но при этом сохраняют дух бунтарства и сексуальные подтексты, которыми всегда славился Дом Versace.
Harper’s Bazaar: последние новости
Асимметричные платья-рубашки с лондонских подиумов, которые можно носить уже сегодня Уютные кардиганы, классические тренчи и платья с пэчворком Pringle of Scotland, которые пригодятся на годы вперед Нескучная классика для офисных будней в новой коллекции Chalayan
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Всем хотелось затащить меня в постель»63
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте7
Дочь Волочковой пошла по стопам матери41
Глюкоза поразила фанатов откровенным фото72
Звезды-ровесники: сравниваем российских знаменитостей с западными166
Видео
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
00:35
«У нас все серьезно»: у Бони новый миллиардер
Звёзды
03:49
Актрисы, которых обожают не за внешность
Звёзды Красота
11:05
Этих звезд сегодня не узнать
Звёзды
04:23
Звезды, которые никак не могут постареть
Звёзды
04:47
Что стало с темненькой из ABBA
Звёзды
05:53
Чем опасны осенние арбузы
Еда
01:00
Гагарина призналась, что справляется без нянь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение