Модный рейтинг. Самые дорогие платья в истории

Платья знаменитостей всегда стоят недешево. Но есть наряды, которые оцениваются в сотни тысяч (и даже миллионы) долларов. Собрали самые дорогие в истории.

Платье Мелании Трамп (48)

200 тысяч долларов

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Ровно в 200 тысяч оценивают свадебный наряд Мелании Трамп (она вышла замуж за Дональда Трампа (72) в 2005 году). Бывшая модель выбрала творение дома Christian Dior Couture — платье из атласа (90 метров ткани), декорированное украшениями из серебра.

400 тысяч долларов

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В 2011 году Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма (36) в платье Alexander McQueen цвета слоновой кости с кружевом и цветочной аппликацией (дизайнер Сарой Бертон). Длина шлейфа 2,7 метра.

1,5 млн долларов

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В 2013 году на премию «Оскар» актриса Наоми Уоттс пришла в платье за 1,5 млн долларов, украшенном бриллиантами Neil Lane. Armani Prive потребовалось два месяца, чтоб создать наряд.

1,3 млн долларов

Именно в этом платье, декорированном тысячами кристаллов, Мэрилин Монро выступала на вечере, посвященном 45-летию президента США Джона Кеннеди , в 1962 году.

https://www.youtube.com/watch?v=EqolSvoWNck

Платье Саманты Мамбы (35)

9 млн долларов

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Это мини-платье, усыпанное бриллиантами, стоит 9 млн долларов! Его изготовил дизайнер Скотт Хеншалл, а на красной дорожке наряд представила модель Саманта Мамба — на премьере фильма «Человек-паук 2» в 2014-м. А ты потратил бы столько денег на такую паутинку?

2 млн долларов

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А это одно из наших самых любимых платьев! В 1997 году Николь Кидман появилась на оскаровской дорожке в творении Джона Гальяно (57). Тончайший шелк, вышивка, а какой цвет!

4 млн долларов

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В 2013 году на премию «Оскар» Лоуренс пришла в пышном светлом платье Dior. Актриса, правда, наступила на подол и упала, но настроение ей это не испортило.

270 тысяч долларов

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Какая же Пэрис Хилтон без блесток! Платье, расшитое кристаллами Swarovski, в котором звезда пришла на третий ежегодный вечер Hollywood Beauty Awards в 2017 году, стоит почти 300 тысяч долларов.

380 тысяч долларов

Нежнейший свадебный наряд из тонкого кружева, созданный Оскаром де ла Рента для Амаль, стал последним творением дизайнера (он скончался в 2014 году).

923 тысяч долларов

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Почти миллион долларов! Именно столько стоит платье Givenchy, в котором Одри Хепберн снялась в фильме «Завтрак у Тиффани».

100 тысяч долларов

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На «Оскар» в 2013 году Шарлиз Терон пришла в простом белом платье, которое стоило 100 тысяч! Его сшили на заказ в Christian Dior и украсили кристаллами.

Платье Люпита Нионго (35)

150 тысяч долларов

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Платье Calvin Klein, расшитое шестью тысячами жемчужин, стоило 150 тысяч долларов. Его, кстати, украли после церемонии «Оскар» в 2015 году, но все-таки чуть позже полиции удалось разыскать наряд.

200 тысяч долларов

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Кейт Бланшет — давняя поклонница Armani. На красную дорожку «Оскара» в 2007 году она надела платье Armani Prive с камнями Swarovski.

Принцесса Диана

363 тысячи

В ноябре 1985 года президент Рональд Рейган давал традиционный бал в Белом доме, который открыли принцесса Диана и Джон Траволта (64). На Диане в этот вечер было платье из темно-синего бархата Victor Edelstein. В 2003 году его продали на аукционе за 363 тысячи долларов.

Платье Меган Маркл (37)

550 тысяч долларов

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Жена принца Гарри (33) выбрала свадебный наряд от французского дома моды Givenchy. Платье обошлось Меган в 550 тысяч долларов — она оплатила его сама из тех 5 млн долларов, которые заработала за актерскую карьеру.

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