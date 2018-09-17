Бархатные пальто, фантазийные сумки и разноцветные колготки: 85 примеров, как лондонские модницы подстраиваются под осень

Третий день Недели моды в Лондоне рассеивает любые мечты о том, что тепло продлится вечно. Модницы надевают необычные пальто, оверсайз-бомберы, «плюшевые» жакеты, свитеры с объемным горлом, ботфорты и многое другое. Особенно смелые стритстайлеры, конечно, все еще пытаются выгулять летние платья и босоножки, но на фоне утеплившихся девушек их образы выглядят не совсем уместно.

Обратить внимание точно стоит на тех, кто надевает не классические джемперы, которые легко найти во многих магазинах, а асимметричные или разноцветные модели. Они сочетают их с вельветовыми брюками и простыми джинсами. Некоторые модницы классическим шерстяным пальто предпочитают варианты из бархата с необычными деталями (большими карманами, яркой меховой оторочкой), которые носят под рабочие комбинезоны. Не обходится и без трикотажных платьев — к ним идут колготки с рисунком, лоферы и яркие ремешки.

Фото: IMAXTREE