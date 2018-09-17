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И для реальных женщин, и для сказочных нимф: весенне-летняя коллекция Erdem угодит всем
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И для реальных женщин, и для сказочных нимф: весенне-летняя коллекция Erdem угодит всем 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
В весенне-летнем сезоне цветочный принт будет одним из самых популярных. И потому вещи из новой коллекции Erdem наверняка станут объектами желания звездных модниц: ведь дизайнер марки Эрдем Моралиоглу не стал изменять себе и вновь представил вниманию публики платья, на которых распустились целые сады. На этот раз их дополняют изящные шляпы с загадочными вуалями. Похожие мы видели также на показах Simone Rocha и Rodarte, так что смело можно говорить о рождении нового тренда. Также Эрдем поддержал коллег, стремящихся обновить гардероб реальных женщин, и создал строгие брючные костюмы идеального кроя, которые отлично подойдут для активных бизнес-леди. И все же на первом месте в новой коллекции Дома романтика, а не будничность. Шелковые и кружевные платья с оборками, обилие крупных бантов, нежные «конфетные» оттенки — Моралиоглу вновь воспевает истинную женственность и дарит поклонницам своего бренда возможность почувствовать себя сказочными феями или знатными дамами Викторианской эпохи. Да, без стилистических решений, позаимствованных из того времени, снова не обошлось: глухие воротники, корсеты, подплечники и рукава-фонарики, к которым Эрдем всегда питал особую слабость, можно увидеть и среди его новых творений.
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