Ревизия: что носят в своих сумочках Нюша, Светлана Лобода и другие знаменитости

У суперзвезды отечественного шоубиза помимо различных «женских штучек» можно найти несколько пар наушников, огромное количество переходников, шнуров и флешек, которые помогают Светлане в работе. Певица обожает стильные очки, поэтому перед выходом из дома всегда кладет в сумку этот аксессуар. Не забывает захватить Лобода и два телефона, с которыми она не разлучается ни на минуту из-за напряженного графика.

В перерывах Светлана достает из сумки биографию Ларса фон Триера , чтобы почитать ее на досуге. Кстати, певица обычно предпочитает носить большие сумки, так как никогда не забывает брать с собой тяжелый ноутбук. Ну и, конечно же, какая женщина забудет положить в сумочку мини-косметичку. У артискти, например, в ней находятся «промокашки» для Т-зоны, крем для рук Gypsy, бальзам для губ, лейкопластырь и парочка лаков для ногтей.

Сати — девушка, которая привыкла ездить по гастролям, поэтому ее сумочка снабжена самым необходимым. У певицы с собой черный кошелек и небольшая косметичка, витамины для поддержания иммунитета, духи Agent Provacateur, увлажняющий блеск для губ, тени, защитный крем для лица, телефон и ключи от дома. Для мини-перекусов Сати может положить с собой мандарин и конфетку «Барбарис», чтобы спастись от голода во время долгих съемок.

Заядлая путешественница называет свою сумку «маленьким домом», без которого она не может представить не одной своей поездки. В этот набор входят: большая косметичка, где лежит гора разноцветных карандашей для губ, тональный крем L’Oreal Paris; солнцезащитные очки, термальная вода, спасающая Регину во время длительных перелетов, и электронная книга, в которую телеведущая загрузила своих любимых авторов — Блока, Набокова и Фицджеральда. Но то, без чего Регина никогда не отправится в дорогу, — это кошелек, духи, телефон и зарядка.

Нюша

Порядку в сумочке певицы можно только позавидовать. У Нюши в ее «женской обители» лежат только экстренно необходимые вещи: паспорт, телефон, кредитные карты, лейкопластырь и солнцезащитные очки. Из мелочей певица обычно носит с собой духи, матирующие салфетки и крем для рук, ведь все это необходимо девушке, которая находится в постоянном движении. Из-за частых перелетов Нюша никогда не забывает бросить в сумку беруши и наушники. А еще певица очень уважает мужчин, которые помогают женщинам носить их сумочки. По мнению артистки, это проявление гипер-внимания по отношению к своей второй половинке.

На первый взгляд может показаться, что в маленькой сумочке актрисы находится всего лишь парочка мелочей а-ля кошелек и помада, но это совсем не так. В небольшом аксессуаре Равшана умудряется носить целую гору вещей. Сложнее всего девушке обходиться без косметички. В ней у Курковой хранится бальзам для губ La Mer, который она считает самым прекрасным изобретением человечества и самой необходимой вещью в сумке женщины. Одно из самых любимых бьюти-средств Равшаны — кремовые румяна Benefit, помогающие скрывать следы усталости на лице актрисы.

К сожалению, девушке не всегда удается перекусить, поэтому с собой она всегда берет молочную шоколадку, чтобы подкрепиться и набраться сил для тяжелого рабочего дня. Плюс ко всему, Равшану часто укачивает в поездках, и от дискомфортных ощущений ее спасают ириски «Кис-кис», которые всегда спрятаны в ее сумочке.