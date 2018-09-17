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В Москве сошьют итальянские костюмы по мерке и татуируют ботинки
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В Москве сошьют итальянские костюмы по мерке и татуируют ботинки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Люксовые марки классической мужской одежды Kiton, Ermenegildo Zegna и Brioni проведут в сентябре в московском универмаге ЦУМ свои традиционные сессии индивидуального пошива на заказ made-to-measure. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 17 сентября.
Итальянские портные снимут с клиентов корнеров брендов в ЦУМе и бутиков в Третьяковском проезде мерки для костюма, пальто или пиджака и помогут выбрать ткань из эксклюзивного ассортимента, доступного для заказа ограниченное времени. 19 сентября пройдет примерка с портным Kiton Гаэтано Спинелли, 22 сентября — с портным Ermenegildo Zegna Сальваторе Стараче, 27 сентября — примерка с главным портным Brioni Анджело Петруччи. Клиентам также предложат индивидуальный пошив галстука с персонализацией.
Также в сентябре в корнере «XXXL» в ЦУМе впервые будет представлена коллекция мужской одежды Billionaire для клиентов с нестандартными фигурами. В этом пространстве уже предлагается одежда больших размеров марок Andrea Campagna, Brioni, Kiton, Ermenegildo Zegna, Tom Ford, Canali, Bilancioni, Pal Zileri, Paul & Shark, Cortigiani, Eduard Dressler, Hiltl, Moorer, Napoleone Erba, Windsor от шестидесятого до семидесятого размера. По индивидуальному заказу можно сшить пальто, костюмы и рубашки. С клиентов снимают анатомические мерки и подгоняют лекала master garment. Заказ выполняется за срок от двух месяцев.
20 и 21 сентября в корнере марки обуви и аксессуаров класса люкс Berluti изделия из кожи по заказу покупателей покроют уникальным узором, напоминающим татуировку при помощи специальной техники чернилами, состав которых — ноу-хау компании. Можно выбрать инициалы, знаки зодиака, символы китайского гороскопа, каллиграфические композиции, изображения насекомых и животных.
В начале сентября в ЦУМе представили модель кроссовок Icon QS. Новые кроссовки с черно-белым текстильным верхом созданы компанией Nike в сотрудничестве c известным баскетболистом Леброном Джеймсом и дизайнером Джоном Эллиотом, главой калифорнийской марки John Elliot, специализирующейся на спортивной одежде в винтажном стиле. Модель навеяна баскетбольными кроссовками Nike LeBron 8. В ней объединены прогрессивные технологии NikeLab и винтажный спортивный силуэт.
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