5 модных жакетов и курток на начало осени

Куртка

Если вы собираетесь на охоту за курткой в этом году, до точно не проходите мимо моделей в стиле вестерн. Сейчас актуальны модели из замши и кожи с бахромой — если купите куртку яркого цвета, она вам еще и весной послужит.

Джинсовая куртка

Она есть, наверное, в гардеробе у каждой девушки, будь то заядлая модница, или совершенно равнодушная ко всем модным течениям зазнайка. Но в этом году важно помнить одно правило: все изделия из денима должны быть либо темного цвета, либо нестандартной расцветки — красной, салатовой, желтой.

Бомбер

Зачем выбирать скучный однотонный бомбер, когда можно найти модель с актуальным камуфляжным принтом и сделать при помощи такой куртки из любого образа конфетку?!

Кардиган

Уютные и теплые кардиганы, наконец-то, в тренде! Больше никто не скажет, что вы ограбили бедного профессора или преподаватели физики где-то в подворотне и отобрали у него кофту. Носим объемные модели крупной вязки вместе с джинсами или вместо платьев с грубыми ботинками и daddy sneakers.

Винил

Между кожей и винилом уже который сезон ведется борьба за главный материал осени. Будем честными, кожаные куртки нам слегка надоели, поэтому в этом раунде мы отдали свой голос двубортному виниловому жакету Balmain. Такой добавит любому повседневному наряду 100 дополнительных модных очков.