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Яркая сексуальность, эстетика 90-х и провокационные призывы: чем удивила весенне-летняя коллекция Christopher Kane
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Яркая сексуальность, эстетика 90-х и провокационные призывы: чем удивила весенне-летняя коллекция Christopher Kane 

WMJ.ru 47 минут назад
Фото: WMJ.ru
У Кристофера Кейна какая-то невыносимая тяга ко всему яркому и скандальному. На прошлую коллекцию дизайнера вдохновила история британского борделя 80-х годов. Посмотрим, чем в этот раз он удивил гостей лондонской Недели моды.
Эпатаж и неприкрытая сексуальность — весна в представлении Кейна получилась очень откровенной. Жгучие красно-черные платья похожи на цыганские наряды, а короткие топы из прозрачного кружева на рыцарские доспехи. В то же время соблазнительные образы из новой коллекции резко контрастируют с асексуальными вещами оверсайз. Кейн подхватил моду на 90-е и добавил к женственным платьям объемные пиджаки и пальто с необычайно широкими плечами.
Казалось бы, в весенне-летней коллекции Кейна все доходит до абсурда: от выбора материалов до кроя и фасонов моделей. Здесь и светлый деним, и сверкающий шелк, и кружево, и даже принтованные футболки. Кстати, к последним вопросов возникает больше всего. «Сексуальный каннибализм» и «Прелюдия» — провокационные надписи красуются на футболках с изображениями диких животных. Видимо, дизайнер по-своему переосмыслил модный в этом сезоне тренд на анималистику, дополнив его своим ироничным отношением к сексу, к чему уже давно привыкли поклонники бренда.
Листай галерею и выбирай самый экстравагантный образ из новой коллекции!
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:Vogue.com
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