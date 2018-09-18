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Хотим развидеть: худшие наряды на дорожке «Эмми — 2018»
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Хотим развидеть: худшие наряды на дорожке «Эмми — 2018»
Peopletalk
+
ещё 2
1 час назад
Женский форум
Фото:
Peopletalk
На этой церемонии «Эмми» было, пожалуй, больше красивых нарядов, чем за всю историю премии. Правда, и некрасивых тоже. Их и собрали.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/hotim-razvidet-hudshie-platya-na-dorozhke-emmi-2018/
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