Хотим развидеть: худшие наряды на дорожке «Эмми — 2018»

На этой церемонии «Эмми» было, пожалуй, больше красивых нарядов, чем за всю историю премии. Правда, и некрасивых тоже. Их и собрали.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/hotim-razvidet-hudshie-platya-na-dorozhke-emmi-2018/