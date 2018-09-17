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Первая коллекция Риккардо Тиши для Burberry: Ирина Шейк, Наталья Водянова и Кендалл Дженнер на подиуме!
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Первая коллекция Риккардо Тиши для Burberry: Ирина Шейк, Наталья Водянова и Кендалл Дженнер на подиуме! 

Peopletalk + ещё 1 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Burberry.
Сезон: Весна-лето 2019.
Где: Лондон.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pervaya-kollektsiya-rikkardo-tishi-dlya-burberry-irina-shejk-natalya-vodyanova-i-kendall-dzhenner-na-podiume/
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