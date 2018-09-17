Нижнее белье Powered Clothing получило «умную» износостойкость

Бренд Powered Clothing активно доносит до публики мысль о том, что одежда — это не экзоскелет. Свою разработку они позиционируют как роботизированное нижнее белье. По их словам, именно такая формулировка отражает суть идеи. Грубо говоря, у продукта наблюдается «умная» износостойкость.

Итак, нижнее белье бренда одновременно поддерживает нижнюю область спины и бедра, обеспечивая телу осанку и мобильность, а ее носитель получает приличное самочувствие и бодрость. Изначально разработка компании напоминала нечто вроде бионического гидрокостюма, но в итоге вариант был доработан опытными дизайнерами и инженерами в области робототехники. Детали получившегося результата пока не сообщаются, равно как и принцип работы нижнего белья. Однако известно о том, что в компании собираются таким образом привнести в повседневную одежду оригинальный функционал.

Разработчики планируют сберечь эстетику, комфорт и даже эмоции. Уже в этом году планируется выпуск лимитированного количества нижнего роботизированного белья. Стоимость будет сопоставима с расценками на премиальные модели высокого качества.