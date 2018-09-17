Виктория Бэкхем отпраздновала 10-летие своего бренда, появившись в странных брюках

Сегодня в Лондоне Виктория Бекхэм отметила десятилетний юбилей своего бренда. В честь этого события прошел показ ее последней коллекции во флагманском магазине Victoria Beckham на Довер-стрит.

Дизайнер, экс-солистка Spice Girls и жена звездного футболиста появилась на светском мероприятии в оригинальном наряде: жакет и топ песочных оттенков и черные брюки с заниженной посадкой и необычными разрезами спереди. (В Сети эти брюки уже успели назвать «странными»).

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После показа Виктория вместе с супругом и их старшим сыном Бруклином отправились на вечеринку. Там виновница торжества, окруженная гостями (среди которых, в частности, были замечены главред британского Vogue Эдвард Эниннфул и знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи с женой), тепло поблагодарила семью и друзей за поддержку.

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Всегда серьезная и сдержанная экс-«Шикарная перчинка» удивила публику, зажигательно станцевав под хит Spice Girls — Spice Up Your Life.

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Кстати, для афтерпати Вики сменила наряд на схожий: пиджак и топ в этот раз были белыми, а брюки — из парчи, но все с теми же своеобразными разрезами.

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Этот же предмет гардероба дизайнер представила и в голубом цвете. Видимо, такие брюки Виктория решила преподнести как «изюминку» своей новой коллекции. «Очевидно, что у нового силуэта бренда есть, гм, ноги», — иронично пишет Vogue.

фото: Vogue