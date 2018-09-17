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Объятия мужа и платье с ниспадающими рукавами: покинувшая «ВИА Гру» Кожевникова поделилась свадебными фото
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Объятия мужа и платье с ниспадающими рукавами: покинувшая «ВИА Гру» Кожевникова поделилась свадебными фото 

WMJ.ru 13 минут назад
Фото: WMJ.ru
25-летняя поп-певица Анастасия Кожевникова, покинувшая накануне группу «ВИА Гра», поделилась нежной свадебной фотосессией.
В последние недели события для Анастасии Кожевниковой развиваются стремительно. В конце августа она вышла замуж за своего школьного друга Кирилла, буквально через несколько дней заявила об уходе из группы «ВИА Гра», а после заявила о том, что отправляется в сольное музыкальное плавание.
— подписала девушка фото с новоиспеченным супругом, продемонстрировав роскошное платье с ниспадающими рукавами, обнажающими изящные плечи.
А как тебе свадебный образ Насти Кожевниковой?
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Фото:Instagram
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