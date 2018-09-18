Новый Burberry: тренчи вишневого цвета, мини-платья и парад топ-моделей во главе с Кендалл Дженнер

Первый показ Риккардо Тиши в качестве креативного директора Burberry прошел на «Ура»! Коллекция сезона весна-лето — 2019, представленная на Неделе моды в Лондоне, объединила в себе все лучшее: от наследия Томаса Берберри, до новаторства самого Тиши.

Этот показ Риккардо модная индустрия ждала, кажется, с марта. Когда он был объявлен новым креативным директором Burberry, сменив на этом посту Кристофера Бейли , который отдал английскому Дому 17 лет. О Тиши и его гениальности ходят легенды. Он начал со смены логотипа и масштабной кампании в соц сетях. Чего стоит только идея продавать главные «дропы» коллекции через Instagram в течении следующих 24 часов после шоу. А закончил, если, конечно, можно так говорить — огромнейшей коллекциях, состоящей из нескольких отдельных частей.

Первая — практически классический Burberry с тренчами, блузами и строгими юбками-карандашами. Вторая — такой же привычный Burberry только для мужчин: смокинги, тренчи, сорочки и… звоночек.. зонты, примотанные на пояс с помощью цепочек. А вот третья — как раз то, чего ждали от Риккардо Тиши: смело, ярко, молодежно, такой Burberry для миллениалов.

44 образа из первой части коллекции практически полностью были окрашены в знаковые для Дома оттенки: бежевый, карамельный, camel, шоколадно коричневый и, конечно, черный. Цвет в коллекции появлялся медленно и аккуратно и уже ближе к финалу «третьего круга» мы смогли увидеть насыщенный алый, оранжевый и даже оттенок светлой мяты.

В вишневых лаковых тренчах, футуристичных юбках-шортах, кожаных мини-юбках, футболках с провокационными слоганами, в том числе с призывом беречь животных (Burberry отказался от использования меха) читаются новые ориентиры старинного Дома.

Мы искренне любили Givenchy Тиши. Теперь пришло время полюбить и Burberry by Riccardo Tisci. Для британского Модного дома сегодня, определенно, началась новая история.

Листай галерею и наслаждайся новой коллекцией английского Модного дома!

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Фото: Vogue.com