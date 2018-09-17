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Первая коллекция Рикардо Тиши для Burberry: деконструированные тренчи и «борьба» за права животных
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Первая коллекция Рикардо Тиши для Burberry: деконструированные тренчи и «борьба» за права животных 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Бренд со 162-летней историей, в которой были и первые плащи из габардина, и разработка фирменной клетчатой ткани, и сотрудничество с актерами «Касабланки» и «Завтрака у Тиффани», и наряды для британской королевской семьи, встретил новую эпоху. Теперь вместо Кристофера Бейли, который создавал коллекции для марки с 2001 года, над одеждой работает бывший креативный директор Givenchy Рикардо Тиши. Мастер фотопринтов, трендсеттер underwear и идеолог кутюрной готики дебютировал на лондонской Неделе моды с 133 луками.
В ней Рикардо уважил всех: любительниц минимализма — костюмами-тройками естественных оттенков, фанатов британской классики — плащами всех форм и конструкций, авангардисток — юбками с фотопротретами, хайпбистов — сандалиями, которые намного круче кроссовок, а сторонниц PETA — пятнистыми рубашками с надписью «За что они убили олененка Бэмби?». При этом Тиши не изменил ни ДНК бренда (тренчи появлялись практически в каждом выходе, а фирменная расцветка раскрасила не только клетчатые рубашки, но и полосатые блузки), ни самому себе. Его любимые платья-ночнушки наделены аристократичными рукавами на английский манер, а архитектурные жакеты и длинные черные наряды вышли под занавес шоу, намекая на появление на грядущем «Эмми». Чтобы купить хайлайты коллекции, в том числе поясные сумки на цепочках, топы из шелковых платков и блузы с единорогами, не нужно ждать следующего сезона. С приходом Тиши бренд стал работать по системе дропов и выпускать вещи каждую неделю. Раньше на этот ход не решался ни один крупный (и тем более исторический) модный дом, а Burberry не боится менять иконический лейбл, делать скандальные коллаборации и продавать одежду через свой «инстаграм».
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