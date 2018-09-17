«Как будто на девятом месяце»: Рудковская сразила наповал царским платьем

Яна Рудковская питает слабость к роскошным нарядам. Она не боится демонстрировать самые смелые дизайнерские платья на себе и часто натыкается на непонимание подписчиков.

Сегодня она выложила видео, на котором запечатлена в царском пышном расписном платье. Даже для Рудковской оно слишком смелое. Поклонники Яны разделились на два лагеря. Одни считают, что звезда может позволить себе любое платье, даже такое, и оно будет ее красить, другие же сошлись во мнении, что меру знать нужно, а Яна надевает на себя все, что модно, не задумываясь, как это будет на ней выглядеть.

«Королевский наряд, не важно что говорят кукла на самовар! Наряд крутейший, очень роскошный», «Мне кажется при вашей хрупкой фигуре пошёл бы более утончённый стиль, как у Rachel Zoe например. Это перебор здесь», «Такой стройной девушки можно одеть все что угодно и будет изящно», «Сзади красиво, спереди странно: руки теряются в больших рукавах, иногда кажется, что рукава просто их полностью закрывают…и как-будто живот на девятом месяце..», — пишут в комментариях.

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