Красотка! Бейонсе в розовом костюме на своем концерте

В июне Бейонсе (37) и Джей Зи (48) отправились в свой второй тур On The Run. И каждый концерт — настоящее шоу с откровенными танцами и красивыми нарядами, которые Би меняет по несколько раз.

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И хотя во время своего тура Бейонсе в основном выбирает Balmain, Givenchy, Versace, на вчерашнем концерте в своем родном городе Хьюстоне певица вышла на сцену в розовом костюме с кристаллами Peter Pilotto. И выглядела она просто отлично!

Кстати, в этом костюме Би снималась в клипе APES**T. Правда, там он был без кристаллов.

https://www.youtube.com/watch?v=kbMqWXnpXcA

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/krasotka-bejonse-v-rozovom-kostyume-na-svoem-kontserte/