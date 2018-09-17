Ещё
Красотка! Бейонсе в розовом костюме на своем концерте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красотка! Бейонсе в розовом костюме на своем концерте 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В июне Бейонсе (37) и Джей Зи (48) отправились в свой второй тур On The Run. И каждый концерт — настоящее шоу с откровенными танцами и красивыми нарядами, которые Би меняет по несколько раз.
все слайды
И хотя во время своего тура Бейонсе в основном выбирает Balmain, Givenchy, Versace, на вчерашнем концерте в своем родном городе Хьюстоне певица вышла на сцену в розовом костюме с кристаллами Peter Pilotto. И выглядела она просто отлично!
Кстати, в этом костюме Би снималась в клипе APES**T. Правда, там он был без кристаллов.
https://www.youtube.com/watch?v=kbMqWXnpXcA
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/krasotka-bejonse-v-rozovom-kostyume-na-svoem-kontserte/
Peopletalk: последние новости
Первая коллекция Риккардо Тиши для Burberry: Ирина Шейк, Наталья Водянова и Кендалл Дженнер на подиуме! Где купить брюки клеш, которые ты не захочешь снимать? Подпишись: ювелир из Лондона, которого обожает дочь Джуда Лоу и ее модные друзья
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Всем хотелось затащить меня в постель»76
Глюкоза поразила фанатов откровенным фото81
Звезды-ровесники: сравниваем российских знаменитостей с западными166
Шокирующие факты о гигиене в Европе19
Модель plus-size разделась для фанатов40
Видео
00:26
49-летняя Бледанс в бикини позирует на яхте
Звёзды
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
02:01
Лев Лещенко вспомнил о первой жене
Звёзды
00:43
Меган Маркл навязали новый запрет
Звёзды
00:35
«У нас все серьезно»: у Бони новый миллиардер
Звёзды
03:49
Актрисы, которых обожают не за внешность
Звёзды Красота
11:05
Этих звезд сегодня не узнать
Звёзды
04:23
Звезды, которые никак не могут постареть
Звёзды
04:47
Что стало с темненькой из ABBA
Звёзды
05:53
Чем опасны осенние арбузы
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение