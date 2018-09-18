Louis Vuitton открыл новое креативное пространство в Москве

Дизайн пространства решен в форме белого сундука (сундук — исторический продукт дома, начинавшего с производства багажа) с прозрачными стенами и золотыми деталями. Наряду с коллекцией одежды и аксессуаров сезона осень-зима 2018-2019, созданной креативным директором дома Николя Жескьером, в магазине продаются эксклюзивные кроссовки Time Out, ботинки Wonderland, миниатюрная шляпная коробка из классической кожи Epi и линия вечерних платьев.

Кроме того, дом Louis Vuitton выпустил новый аромат в своей женской коллекции парфюмерии. Композиция, созданная «носом» Жаком Кавалье-Бельтрю, получила название Attrape-Rêves. Она построена на сочетании нот цветов пиона и какао-бобов.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. Также выпускает парфюмерию для мужчин и женщин.

Летом 2018 года дом Louis Vuitton представил новый аромат Ombre Nomade в первой мужской коллекции парфюмерии Les Parfums Louis Vuitton. Создатель аромата, сочетающего ноты дерева уд и раскаленного металла, — мастер-парфюмер дома Louis Vuitton Жак Кавалье-Бельтрю. По его замыслу композиция должна напоминать о пустыне.