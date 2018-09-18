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Louis Vuitton открыл новое креативное пространство в Москве
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Louis Vuitton открыл новое креативное пространство в Москве 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Lenta.ru
Французский модный дом Louis Vuitton открыл в московском универмаге ЦУМ Pop-Up магазин, в котором продается женская коллекция одежды, обуви и аксессуаров. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 17 сентября.
Дизайн пространства решен в форме белого сундука (сундук — исторический продукт дома, начинавшего с производства багажа) с прозрачными стенами и золотыми деталями. Наряду с коллекцией одежды и аксессуаров сезона осень-зима 2018-2019, созданной креативным директором дома Николя Жескьером, в магазине продаются эксклюзивные кроссовки Time Out, ботинки Wonderland, миниатюрная шляпная коробка из классической кожи Epi и линия вечерних платьев.
Кроме того, дом Louis Vuitton выпустил новый аромат в своей женской коллекции парфюмерии. Композиция, созданная «носом» Жаком Кавалье-Бельтрю, получила название Attrape-Rêves. Она построена на сочетании нот цветов пиона и какао-бобов.
Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. Также выпускает парфюмерию для мужчин и женщин.
Летом 2018 года дом Louis Vuitton представил новый аромат Ombre Nomade в первой мужской коллекции парфюмерии Les Parfums Louis Vuitton. Создатель аромата, сочетающего ноты дерева уд и раскаленного металла, — мастер-парфюмер дома Louis Vuitton Жак Кавалье-Бельтрю. По его замыслу композиция должна напоминать о пустыне.
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