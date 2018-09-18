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Стелла Маккартни создала первые adidas Stan Smith из экокожи
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Стелла Маккартни создала первые adidas Stan Smith из экокожи 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Автор: Яна Буковская
Стелла Маккартни создала новую версию Stan Smith. Теперь эта популярная модель бренда adidas Originals выполнена из экокожи. Веганы — теперь и на вашей модной улице праздник.
Как известно, Стелла Маккартни вегетарианка и сотрудничает с организацией по борьбе за права животных. Поэтому она не использует в своей работе натуральные кожу и мех.
Ее версия очень похожа на классическую пару кед. Помимо того, что для производства используется другой материал, изменился и цвет задника. Теперь он бордового цвета с синими полосами и логотипом Маккартни. А также, на левом языке — портрет не Стэна Смита, а Стеллы.
Цена обновленных Stan Smith — 325 долларов, а предварительный заказ можно сделать на сайте stellamccartney.com уже сейчас.
Stella McCartney х adidas Stan Smith
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