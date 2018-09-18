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Юбилейный показ Ralph Lauren на Неделе моды в Нью-Йорке
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Юбилейный показ Ralph Lauren на Неделе моды в Нью-Йорке 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Автор: Екатерина Данилина
Самый яркий представитель традиционно американского стиля Ральф Лорен провел юбилейный показ на Неделе моды в Нью-Йорке.
По словам критиков, коллекция Ralph Lauren осень-зима 2018 соединила в себе все лучшее, с чем отождествлялся бренд все эти годы. Новую коллекцию можно смело назвать трибьютом классическому американскому стилю, с которого дизайнер начинал, и который принес ему мировую известность.
Основными мотивами осенне-зимнего показа стали ковбойская тема, мода 1920-х годов и стиль преппи. Модели появлялись в фетровых шляпах, свитерах крупной вязки, широких кожаных ремнях пестрых пиджаках и клетчатых рубашках. Их сменяли береты, кожаные куртки с овечьей шерстью и костюмы-тройки. Образ студентов элитных университетов и колледжей стал неизменной составляющей эстетики марки: удлиненные расслабленные кардиганы, мягкие шерстяные брюки, темно-синие блейзеры с эмблемами, твидовые пальто-пиджаки.
Впервые Ральф Лорен представил на одном показе несколько своих брендов: Ralph Lauren, Double RL и Polo Ralph Lauren, показ которого получился очень семейным — модели выходили парами с детьми.
Место для празднования 50-летнего юбилея было выбрано неслучайно. Нью-йоркский Центральный Парк стал таким же символом Америки, как и сам дизайнер. Ведь не случайно кандидат в президенты Хиллари Клинтон предпочла вещи именно этой марки. Да и нынешняя первая леди Америки — Мелания Трамп — частенько появляется в Ralph Lauren.
Можно сказать, что в новой коллекции дизайнер показал лучшее, что он сделал за 50 лет существования бренда. Последние несколько лет он работает по системе see now buy now, так что уже очень скоро коллекцию можно будет приобрести в бутиках марки по всему миру.
Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren
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