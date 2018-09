Сила минимализма и элегантного оверсайза в коллекции The Row весна-лето 2019

Автор: Дарья Петряева

The Row, отказавшись от открытого показа в рамках Недели моды в Нью-Йорке, презентовали женскую коллекцию весна-лето 2019 в своей студии в Нижнем Вест-Сайде. Без шумихи, громких фанфар и кричащих пиар-кампаний, ведь сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен всегда предпочитали, чтобы их одежда говорила сама за себя. Это как искусство — общение между вами и тем, что вы видите, должно происходить напрямую, интимно и в тишине, избавившись от лишнего и сосредоточившись на чистом и изысканном.

С 2006 года бренд не изменяет своей концепции luxury basics, которая направлена на создание базовых вещей идеального кроя и бескомпромиссного качества, сочетающих в себе простоту и расслабленную вневременную элегантность.

Лаконичность, граничащая с аскетизмом, безупречная текстура тканей и тонкая эстетика The Row — словно дуновение освежающей прохлады среди страусиных перьев, ослепляющего блеска пайеток, неоновых оттенков, кричащих слоганов и логотипов.

Утрированная объемность, монохром в сочетании с многослойностью, расслабленные образы, комбинирование легких воздушных и грубых фактур, таких как нежная шелковая органза и костюмная шерсть, платье из искусно драпированного шелка цвета циркона, твидовое пальто с неестественно удлиненными рукавами, и, наконец, платье-мантия кремового оттенка с широким воротником-стойкой, грациозно ниспадающее к полу — все это о женской коллекции The Row весна-лето 2019.

Все 18 образов можно увидеть в лукбуке, лицом которого стала Саския де Брау. Андрогинная, но чувственная внешность голландской модели идеально подчеркнула, как женственность шелковых платьев, так и мужской подтекст брюк со стрелками на высокой талии и пиджаков-кимоно. Коллекция полностью отражает личные эстетические убеждения и предпочтения сестер, которые в очередной раз остались верны себе и отдали предпочтение силе минималистичных форм и элегантного оверсайза.

The Row The Row The Row The Row The Row