Любимый бренд Кейт Миддлтон: Malene Birger весна-лето 2019 

Автор: Саша Солнце
Пока весь модный мир кочует с одной Недели моды на другую, предлагаем вдохновиться коллекцией скандинавской девушки, которую называют «Королевой моды в Копенгагене», — Мален Биргер — владелицу одноименного бренда. Среди поклонниц ее работ: члены королевских семей Дании и Швеции, Кейт Миддлтон, Перис Хилтон, Кейт Мосс, Мила Йовович, Хайди Клум и другие.
В последние дни августа на улицах Копенгагена, благодаря холодной скандинавкой погоде, можно было заметить на модниках главный тренд 2018 — многослойность. Его же мы наблюдаем на подиуме в коллекции Malene Birger весна-лето 2019 в виде пестрых комбинацией, на первый взгляд несовместимых вещей.
Но больше всего внимания в коллекции притягивает перфорация в виде polka dots. В сочетании с неоново-желтыми платьями, водолазками и вещами словно из папиного гардероба создается вполне гармоничный образ.
Malene Birger весна-лето 2019 Malene Birger весна-лето 2019 Malene Birger весна-лето 2019 Malene Birger весна-лето 2019 Malene Birger весна-лето 2019