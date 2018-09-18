Любимый бренд Кейт Миддлтон: Malene Birger весна-лето 2019

Автор: Саша Солнце

В последние дни августа на улицах Копенгагена, благодаря холодной скандинавкой погоде, можно было заметить на модниках главный тренд 2018 — многослойность. Его же мы наблюдаем на подиуме в коллекции Malene Birger весна-лето 2019 в виде пестрых комбинацией, на первый взгляд несовместимых вещей.

Но больше всего внимания в коллекции притягивает перфорация в виде polka dots. В сочетании с неоново-желтыми платьями, водолазками и вещами словно из папиного гардероба создается вполне гармоничный образ.

Malene Birger весна-лето 2019 Malene Birger весна-лето 2019 Malene Birger весна-лето 2019 Malene Birger весна-лето 2019 Malene Birger весна-лето 2019